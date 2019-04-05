Кочевникам Ямала дадут грант на внедрение новых технологий оленеводства

На Ямале с 2019 года начнется реализация пилотных проектов по внедрению новых технологий содержания северных оленей, в рамках которой пройдет конкурс на предоставление двух грантов по 15 миллионов рублей каждый, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Первый проект предусматривает развитие изгородного содержания оленей в южной части Тазовского района. Второй предполагает перевод тысячи голов оленей из Ямальского района в таежную зону Надымского с организацией изгородного содержания и искусственной подкормкой животных», — говорится в сообщении.

О своем желании участвовать в проектах уже объявили несколько оленеводческих хозяйств. Прием документов для участия в конкурсе начнется 10 апреля. Победителей объявят в конце мая.

В 2017 году на субсидирование ямальского оленеводства было выделено 782 миллиона рублей. Средства направили на увеличение объемов производства продукции и развитие в регионе глубокой переработки северного оленя.

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