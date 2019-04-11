«Аэрофлот» возобновил дискуссию про борьбу с хулиганами на борту

Правовой блок «Аэрофлота» впервые в России провел конференцию по вопросам деструктивного поведения на воздушном транспорте. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Участие в конференции приняли руководители правоохранительных и надзорных органов, структурных подразделений авиакомпании, а также представители научного и экспертного сообщества.

Открывая конференцию, заместитель генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров заявил, что безопасность пассажиров требует жестких и решительных мер к нарушителям порядка. «Мы обеспечиваем фиксацию всех случаев хулиганства на борту и передачу собранных материалов в правоохранительные органы. Однако рано останавливаться на достигнутом. Необходимо предоставить членам экипажа право использовать средств а сдерживания, расширить перечень оснований для включения нарушителей в черный список, увеличить срок нахождения авиадебошира в черном списке с одного года до минимум трех лет. Усиление мер противодействия деструктивным пассажирам было поддержано на всех уровнях», — заявил Владимир Александров.

Участники встречи обсудили вопросы ответственности авиадебоширов и практики возмещения расходов, которые несут авиакомпании и пассажиры в результате деструктивного поведения на борту. Они отметили особую опасность ситуаций, когда в отношении экипажа воздушного судна применяется запугивание и физическое насилие.

В частности, как подчеркнул руководитель московского отдела на воздушном и водном транспорте Следственного комитета России Дмитрий Коровин, хулиганские действия на борту могут негативно повлиять на безопасность и привести к тяжким последствиям в виде крушения самолета и массовой гибели пассажиров.

Участники встречи положительно оценили инициативу «Аэрофлота» по введению в законодательство черных списков. По мнению Дмитрия Коровина, авиаперевозчикам следует предоставить больше возможностей для предотвращения правонарушений. Также, по его словам, было бы целесообразно рассмотреть на законодательном уровне вопрос увеличения наказания за административные правонарушения на объектах воздушного транспорта.

Профессор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Александр Чучаев обратил внимание на особенности законодательства ряда зарубежных стран, где преступления на транспорте рассматриваются, в первую очередь, как посягательство на физическую и психическую безопасность человека — члена экипажа или пассажира.

Участники конференции выработали комплексные предложения, касающиеся решения проблемы деструктивного поведения на борту, совершенствования законодательства и правоприменительной практики.

