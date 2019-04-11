Российский бизнесмен Алимжан Тохтахунов, также известный как Тайванчик, раскрыл источники своего дохода. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Бизнес имею честный, он состоит в следующем: за время владения несколькими казино у меня накопились деньги, на которые я приобрел недвижимость, которую теперь сдаю. Проще говоря, являюсь индивидуальным предпринимателем», — заявил он.

Тохтахунов отметил, что всю жизнь он был законопослушным гражданином. «Да, меня называют криминальным авторитетом, но за свою жизнь я не совершил ни одного преступления. Может, какие-то погрешности и были, но, по крайней мере, меня на них не поймали. Вы докажите, что я украл, убил или еще что-то», — сказал бизнесмен.

Тохтахунов в российских и западных СМИ упоминается как один из крупнейших криминальных авторитетов России. В 2011 году Тайванчик вошел в десятку самых разыскиваемых в США преступников: он обвиняется правоохранительными органами в торговле наркотиками и оружием, а также в продаже краденых автомобилей.

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