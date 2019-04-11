Израильский аппарат разбился при первой посадке на Луну

Первая израильская лунная миссия провалилась — аппарат «Берешит» разбился при посадке. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает издание Times of Israel, на котором велась прямая трансляция полета.

Сначала у «Берешита» возникли проблемы с основным двигателем, затем связь с ним оборвалась. Через несколько минут руководители миссии объявили, что не смогли посадить аппарат на лунную поверхность.

«Если в первый раз не получилось, мы попробуем снова», — заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

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