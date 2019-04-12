Бывший полицейский-орденоносец из Эстонии арестован за работу на Россию

Бывший сотрудник полиции безопасности Эстонии задержан по подозрению в работе на Россию. Об этом сообщил глава ведомства Арнольд Синисалу на пресс-конференции, передает ERR.

По словам Синисалу, подозреваемый Владимир Куликов в настоящее время арестован. Детали дела не разглашаются, поскольку продолжается расследование.

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Глава Полиции безопасности добавил, что следователи собирают доказательства для обвинения в государственной измене, однако пока их недостаточно.

ERR уточняет, что Куликов во время службы один раз был признан сотрудником года и получил орден Орлиного креста — государственную награду за заслуги в деле повышения обороноспособности и безопасности Эстонии. Он уволился из полиции безопасности в 2012 году из-за травмы. После этого Куликов посещал Россию, несмотря на предписание не делать этого из-за возможного интереса к нему со стороны иностранных спецслужб.

Ранее на пресс-конференции Синсалу заявил, что Россия прямо и косвенно оказывает влияние на граждан Эстонии с целью ослабления государственной безопасности страны. В числе используемых Москвой методов он назвал отмывание денег, антиэстонскую пропаганду и гуманитарные программы, в частности, по восстановлению мемориалов Второй мировой войны. Также опасения полиции безопасности вызывает молодежь, которая ездит в Россию учиться.

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