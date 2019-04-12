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Соевое молоко разрушило зубы четырехлетнего мальчика

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На острове Пхукет, Таиланд, дантисты удалили 18 гнилых зубов изо рта юного пациента. Об этом сообщает издание The Mirror.

Во вторник, 9 апреля, четырехлетнего мальчика Нонг Каа (Nong Kaa) доставили в клинику с резкой болью в зубах. Его мать Супатра Тумклин (Supatra Tumklin) объяснила, что когда-то у сына был желудочный грипп и врачи рекомендовали лечить его соевым молоком. «После того как я сменила молоко, его зубы начали желтеть. Я пыталась их чистить, но он не давался», — вспоминает женщина.

По ее словам, при каждой чистке зубов десны сына кровоточили и болели. Тогда Тумклин решила, что гнилые молочные зубы вскоре выпадут и на их месте вырастут коренные. Однако со временем Каа начал жаловаться на острую боль. Дантистам пришлось удалить у пациента 18 поврежденных зубов. Лечащий врач отметил, что гниение представляло опасность для ребенка и могло вызвать опасную инфекцию.

Доктор призвал родителей тщательнее следить за состоянием зубов своих детей. «Молочные зубы так же важны, как и коренные», — заключил он.

В середине февраля сообщалось о жителе Великобритании, который выпивал по шесть банок энергетического напитка Monster Energy каждый день и лишился зубов. Парень пристрастился к энергетикам во время учебы в колледже. Чтобы оставаться бодрым и успевать с проектами, студент выпивал до 45 банок газировки в неделю.

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