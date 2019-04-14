Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает телеканал SBS News.

По его словам, МИД и премьер-министр страны должны сделать «все возможное». «Можно найти решение, которое устроит всех. Вопрос об экстрадиции Джулиана в Австралию обсуждался на встрече между сенатором и высокопоставленным чиновником МИД», — заявил Шиптон.

Однако, как сообщал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, Ассанж не получит «особой» помощи от правительства — ему окажут ту же поддержку, что и любому гражданину страны в аналогичной ситуации.

Джулиан Ассанж арестован британской полицией 11 апреля. Сообщалось, что стражей порядка пригласил в здание дипломатической миссии посол Эквадора. Перед этим основателю WikiLeaks было отказано в дальнейшем предоставлении убежища.

Ассанж проживал в посольстве Эквадора в британской столице более шести лет. За это время власти страны потратили на его безопасность не менее пяти миллионов долларов.

Он попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж тем не менее боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь за публикацию секретных документов Пентагона.

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