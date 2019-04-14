Умерла вдова бывшего президента Югославии Милошевича

Вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович скончалась в России на 77-м году жизни. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает сербская газета «Вечерне новости».

По данным издания, Маркович умерла в одной из больниц Сочи. Как отмечается, в недавнем времени женщина перенесла четыре операции и последнюю неделю находилась в тяжелом состоянии из-за возникших осложнений.

В то же время издание Blic сообщает, что Маркович скончалась в московской клинике в результате воспаления легких.

В 2005 году Сербия объявила Маркович в международный розыск. С 2010 года вдова Милошевича проживала в России, где ей предоставили политическое убежище.

Слободан Милошевич в 2002 году был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступление против человечности. Спустя четыре года, в возрасте 64 лет, он умер в гаагской тюрьме. Причиной смерти стал сердечный приступ.

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