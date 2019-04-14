Конфликт с избиением Милонова попал на видео

78.ru

В сети появилось видео, на котором запечатлен конфликт депутата Госдумы Виталия Милонова с сотрудниками спецстоянки в Санкт-Петербурге. Ролик в воскресенье, 14 апреля, публикует издание 78.ru.

На кадрах видно, как Милонов требует у работника предоставить ему фотографии эвакуированного автомобиля с четырех сторон, однако тот отказывается и предлагает депутату обратиться с официальным заявлением к другой организации. «Ты что, гопник, ты совсем с ума сошел?» — спрашивает его в ответ Милонов. Он также отмечает, что является депутатом и «видит, что здесь нарушается закон Санкт-Петербурга», обещая вызвать полицию.

В конце ролика Милонов спрашивает у сотрудника спецстоянки, зачем тот «бьет его дверью».

Ранее сообщалось, что конфликт произошел, когда Милонов, пришедший со своим другом на спецстоянку, чтобы забрать эвакуированный туда ранее автомобиль, обнаружил на машине несколько дефектов. По словам депутата, в ходе ссоры старший администратор спецстоянки несколько раз ударил его, после чего Милонов принял решение обратиться в полицию.

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