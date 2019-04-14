Стали известны подробности избиения Милонова

Потасовка с участием депутата Госдумы Виталия Милонова в Санкт-Петербурге произошла из-за поврежденного автомобиля. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу парламентария.

По ее информации, вечером 13 апреля машину Милонова эвакуировали на спецстоянку на Турухтанных островах. Когда депутат вместе с другом приехал забирать ее, то обнаружил на авто несколько дефектов. Отмечается, что на бампере нашли царапину, повреждена оказалась и коробка передач.

Парламентарий заявляет, что это произошло «из-за неправильных действий сотрудников», указали в пресс-службе.

По некоторым данным, сама потасовка началась, когда Милонов решил напугать сотрудников штрафстоянки удостоверением депутата Госдумы, однако в ответ администратор по фамилии Безменников несколько раз ударил депутата.

Ранее сообщалось, что Милонов принял решение обратиться в полицию после того, как его несколько раз ударил старший администратор спецстоянки.

Ее сотрудники утверждали, что депутат вместе с другом пришел забрать автомобиль Opel Corsa. Однако у владельца машины при себе не было удостоверения личности, в связи с чем в выдаче авто было отказано. При этом утверждается, что Милонова никто не бил, его прищемило автоматической дверью с доводчиком.

Депутатом Госдумы Милонов стал осенью 2016 года. До этого с 2005-го по 2016-й он работал в Заксобрании Санкт-Петербурга.

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