Адвокаты заявили о бездоказательности обвинений в адрес Олега Сорокина

В Нижегородском областном суде завершилось рассмотрение апелляционных жалоб на приговор, вынесенный 7 марта Нижегородским районным судом бывшему главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину и двоим бывшим сотрудникам МВД Евгению Воронину и Роману Маркееву. Областной суд внес незначительную коррективу в приговор суда первой инстанции, постановив указать в приговоре номер счета для внесения Сорокиным штрафа. В остальном приговор всем троим оставлен без изменения, сообщили журналистам защитники Сорокина.

«На мой взгляд, решение суда, состоявшееся сегодня, не имеет ничего общего с законностью. Оно просто противоречит здравому смыслу и всей допустимой логике российского правоприменения», — рассказал журналистам адвокат Дмитрий Кравченко. «Потому что при всех тех доказательствах, которые мы даже исследовали в суде апелляционной инстанции (и суд прекрасно видел, что все эти доказательства свидетельствуют в пользу подсудимых), тем не менее, принял решение оставить в силе итоговые наказания, которые были приняты судом первой инстанции. На наш взгляд, это абсолютно недопустимо, противоречит всему, что происходило в суде и является юридическим нонсенсом», — подчеркнул он.

Защита заявила, что у любого судьи, который справедливо и объективно мыслит и справедливо и объективно выносит решения, не было никакого другого выхода, кроме как оправдать всех троих подсудимых. «Всем очевидно, что никаких преступлений, а тем более тех преступлений, в которых этих людей обвиняют, ими не совершалось и вообще не было в природе», — заявил Дмитрий Кравченко.

Адвокат Дмитрий Артемьев сказал, что в ходе процесса состязательность была принесена в жертву одной цели — осудить Сорокина. Об этом, по мнению защитника, свидетельствует даже замечание прокурора в суде апелляционной инстанции, заявившего: «Зачем допрашивать Долинина, ведь ясно же, что он даст показания в пользу Сорокина». «Действительно, зачем?!» — иронично спросил адвокат.

По мнению защиты, приговор основан исключительно на показаниях потерпевшего по первому эпизоду и сомнительных свидетелей по второму, причем все эти показания противоречат как показаниям многих других свидетелей, так и доказательствам, имеющимся в материалах дела, в том числе, изученным в рамках судебного следствия. Это позволяет сделать вывод о необоснованности обвинительного приговора и о недоказанности обвинения.

Защита привела целый ряд аргументов, доказывающих невиновность Олега Сорокина и ожидала, что областной суд отменит приговор, вынесенный судом первой инстанции, поскольку вина подсудимых со всей очечидностью не доказана. Однако суд оставил приговор в силе. «На наш взгляд, это беспрецедентно. На наш взгляд, это нельзя назвать никак иначе, кроме как отсутствием правосудия. И мы, конечно, будем это в дальнейшем обжаловать», — резюмировал итог процесса Дмитрий Кравченко.

7 марта Нижегородский районный суд вынес обвинительные приговоры экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину и бывшим сотрудникам МВД Евгению Воронину и Роману Маркееву. Сорокин приговорен к 10 годам строгого режима и штрафу в размере 462 миллионов рублей, Воронин — к 5,5 годам, Маркеев — 5 годам строгого режима.