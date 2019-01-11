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В деле экс-главы Нижнего Новгорода Сорокина наткнулись на гостайну

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Олег Сорокин

В материалах уголовного дела, обвиняемыми по которому являются бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин и бывшие сотрудники МВД Евгений Воронин и Роман Маркеев, содержится много сведений, составляющих государственную тайну. Дело должно быть передано в областной суд. Об этом заявили представители защиты обвиняемого, передает «Московский Комсомолец».

По словам защиты, в деле фигурируют «совершенно секретные документы, на которых нанесены соответствующие грифы».
Кроме того, в материалах содержится информация об используемых при проведении оперативного эксперимента в отношении Александра Новоселова средствах, источниках, методах и лицах, на конфиденциальной основе оказывавших содействие милиции при проведении оперативного эксперимента. По словам защиты, закон требует все дела, связанные с гостайной, рассматривать в судах субъектов РФ.

Первоначально гособвинение просило суд отказать в данном ходатайстве, заявляя, что в деле нет секретных документов. Позже, когда суд запросил ее мнение по поводу ряда документов, представленных защитой, гособвинитель признала, что на них стоит гриф «Секретно» или «Совершенно секретно» и указаний на рассекречивание нет.

Представитель прокуратуры попросила объявить перерыв в заседании до 14 января. Она намерена запросить дополнительную информацию, чтобы сформировать свою позицию по этому вопросу.

Как заявил адвокат Олега Сорокина Дмитрий Кравченко, эти документы появились на этапе предварительного расследования, и защита заявляла об этом. Однако следствие и в дальнейшем прокуратура на это никак не отреагировали.

Обвинительное заключение прошло все стадии согласования и было утверждено заместителем Генерального прокурора РФ, и все это происходило после того, как защита указала на наличие в деле секретных документов, напомнили адвокаты. Обвинительное заключение было утверждено и передано в суд.

По словам адвоката Шоты Горгадзе, который возражал против объявления перерыва, никакие новые письма и объяснения не изменят зафиксированных на этом заседании фактов. «Прокуратура – как мы видим, совершенно не готовая к процессу, не знающая материалов дела – просит до понедельника время только для того, чтобы отправить запрос: «а как эти секретные документы оказались в материалах дела», - заявил он.

Суд объявил перерыв до 14 января, когда будет принято решение по ходатайству адвоката Юдина о передаче дела на рассмотрение в областной суд.

Олег Сорокин был арестован 19 декабря 2017 года. Обвинение инкриминирует ему эпизоды 14-летней и 5-летней давности, по которым были приговоры и вступили в законную силу. Суд установил непричастность Сорокина к данным эпизодам.

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