Россиянин снял пролет МКС по диску Солнца

Новосибирский фотограф Алексей Поляков снял полет Международной космической станции (МКС) на фоне солнечного диска. Видео он опубликовал в Instagram.

Он отметил, что транзит длился меньше секунды, но камера успела его выхватить. Скорость съемки составила 128 кадров в секунду. Объем трехсекундного видео — 1,2 гигабайта.

«Ох и объемы, ох и скорости... Зато можно покадрово рассмотреть сам пролет», — написал Поляков.

В беседе с «Комсомольской правдой» новосибирец уточнил, что сейчас в интернете можно найти программы, которые рассчитают положение МКС для определенного места. По его словам, единственная сложность — точно запланировать время, так как станция летит очень быстро.

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