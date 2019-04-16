Польского дипломата выдворили из России

МИД России выдворил из страны одного из польских вице-консулов. Дипломата, работавшего в Иркутске, признали нежелательным лицом, сообщает «Польское радио».

Вице-консул уже покинул свое место работы и направляется в Польшу. Информацию подтвердила изданию пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара. «Это результат применения руководством Российской Федерации принципа взаимности», — заявила она.

Сообщается также, что российские власти приняли такое решение из-за подобных действий Польши по отношению к российскому дипломату.

В МИД России эту информацию пока не комментировали.

12 апреля сообщалось, что польские власти отказались пускать в свои территориальные воды парусник «Седов» из-за того, что на его борту находились курсанты из Крыма.

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