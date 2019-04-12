Польша отказалась впускать парусник с российскими курсантами

Польша отказалась пускать в свои территориальные воды российский парусник «Седов» с курсантами из Керчи (Крым) на борту. Об этом сообщила представитель пресс-службы польского МИД Ева Сувара, передает PAP.

По ее словам, решение об отказе принял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. «Мы считаем, что допуск судна в территориальные воды Польши будет противоречить политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма», — пояснила пресс-секретарь.

Ранее парусник «Седов» не пустили на свою территорию власти Эстонии. Отмечалось, что на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета, а Таллин не признает вхождение Крыма в состав России.

«Седов» должен был находиться на эстонской территории 13-14 апреля. После отказа судно направилось в польский порт в городе Гдыня.

Барк вышел в учебный рейс навигации из порта города Светлый под Калининградом 6 апреля, передавал ТАСС. Отмечалось, что на его борту находятся 112 курсантов морских учебных заведений Росрыболовства. Это юбилейный, 100-й рейс парусника.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за такое решение. Украина отказалась признать итоги референдума, ее позицию поддержали страны Запада. Москва настаивает, что процесс перехода полуострова под ее юрисдикцию соответствует нормам международного права.

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