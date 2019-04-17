Операция «Аттракцион» стартовала в Подмосковье

Аттракционы на территории Московской области проверят на безопасность, специальные рейды будут проводиться до 17 мая, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 16 мая.

«В первую очередь осмотр начали в муниципальных образованиях, где сосредоточено наибольшее количество аттракционов. С раннего утра инспекторы Гостехнадзора работают в Мытищах, Богородском, Орехово-Зуевском городских округах, Домодедове и Химках», — сказал Разин.

Он уточнил, что в Подмосковье сегодня зарегистрировано более 800 единиц аттракционной техники, но фактически используются около 700 аттракционов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что уровень безопасности в регионе должен быть на самом высоком уровне. В частности, с этой целью на детских площадках устанавливаются специальные покрытия, освещаются улицы.