Представлена новая версия «буханки» от УАЗа

В продаже появилась новая версия автомобиля УАЗ «Комби», также известного как «буханка», пишет «Российская газета».

Обновленная версия машины рассчитана на езду по бездорожью. Она укомплектована полным приводом с мостами «Спайсер» и блокировкой дифференциала, а также защитным окрасом кузова, обивкой сидений водоотталкивающим материалом повышенной прочности и внедорожными покрышками BFGoodrich.

Объем двигателя остался неизменным по сравнению с базовой версией и составляет 2,7 литра, мощность — 112 лошадиных сил.

Цена новой модели, получившей название «Трофи», составит 829,9 тысячи рублей. Приобрести ее уже можно у официальных дилеров УАЗ.

Серийный выпуск УАЗ «Комби», который назывался УАЗ-452, начался в 1965 году. Первый автомобиль сошел с конвейера Ульяновского автозавода за семь лет до этого.

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