Швеция вернула войска на балтийский остров из-за российской угрозы

Швеция вернула на остров Готланд в Балтийском море свои войска, которые были сокращены после окончания холодной войны, на фоне напряженности с Россией. Об этом сообщает AFP.

Агентство отмечает, что после развала СССР Швеция сократила расходы на оборону, а затем в 2005 году расформировала полк на Готланде и продала его казармы. Но в 2016-м из-за военного конфликта на юго-востоке Украины, а также ухудшения отношений между Россией и странами Евросоюза шведский парламент принял решение возобновить дислокацию армии на острове.

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Гарнизон вернули на Готланд в январе 2018 года. Ожидается, что вскоре в нем разместятся 282 военнослужащих, несколько танков и другой техники.

«Я не говорю о прямой угрозе Швеции, я говорю о ситуации с безопасностью, которая сегодня хуже, чем 10 лет назад. По этой причине мы модернизировали наш национальный военный потенциал», — заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Готланд имеет большое значение для Швеции в Балтийском море, так как с него есть возможность контролировать воздушные маршруты и морские пути, которые пролегают поблизости.

В сентябре 2016 года сообщалось об опасениях Швеции относительно угрозы со стороны России, суть которой держалась в тайне.

Осенью 2017 года в Швеции прошли крупнейшие за последние 20 лет учения под кодовым названием Aurora-2017. Маневры проводились для «укрепления обороны и отработки действий в случае нападения на страну».

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