Cемья покопалась в бардачке машины и разбогатела

Жители американского штата Миссури нашли в бардачке своей машины выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Джозеф Мур (Joseph Moore) рассказал, что его супруга Карен (Karen Moore) заехала за чашкой чая по пути на работу и обнаружила в бардачке автомобиля несколько забытых лотерейных билетов Powerball. «Она проверила результаты розыгрыша и спросила меня в сообщении, знаю ли я, что значит фраза "Шанс на победу"», — говорит мужчина.

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Джозеф рассмотрел на фотографии комбинацию чисел на билете, датированном 6 октября 2018 года, и заключил, что семья что-то выиграла. «Я принялся искать в интернете точную сумму денежного приза, — вспоминает удачливый американец. — Когда я увидел на экране 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»), я не мог в это поверить».

Любитель азартных игр отправился в главный офис лотереи, чтобы обналичить выигрыш. Оказалось, срок годности билета составлял 180 дней, а Джозеф приехал за деньгами на 179-й. «Я зашел со словами: "Пожалуйста, скажите мне, что билет все еще действителен"», — отметил американец.

На выигранные деньги семья планирует отправиться в путешествие.

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