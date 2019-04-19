В Москве напали на высокопоставленного сотрудника антимонопольной службы

Неизвестные напали на начальника управления ФАС России по контролю за гособоронзаказом Илью Гришина и разбили ему голову. Об этом он сам рассказал телеканалу «360».

По словам пострадавшего, инцидент произошел утром 18 апреля, когда он выходил из дома.

Двое злоумышленников напали на чиновника со спины и нанесли несколько ударов по голове. Никаких требований нападавшие не выдвигали.

Пострадавший вызвал полицию и обратился за медпомощью. У него диагностировали сотрясение мозга.

Гришин отметил, что нападению предшествовали события, «но я бы не назвал это угрозами». Он добавил, что ранее его фото с номером телефона разместили в интернете.

В пресс-службе ФАС сообщили, что пострадавший находится на больничном. Ведомство сотрудничает с правоохранительными органами. Рассматриваются все версии произошедшего. Там не исключают, что нападение на Гришина может быть связано с профессиональной деятельностью, указывает РБК.

Гришин занимает должность руководителя управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере гособоронзаказа ФАС.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве пока не комментируют инцидент.

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