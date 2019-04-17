Побитый футболистами чиновник Пак обиделся на слово «китаец»

Агрессивное поведение футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и их друзей в кафе «Кофемания» угрожало жизни чиновника Минпромторга Дениса Пака. Об этом потерпевший рассказал на процессе, проходящем в Пресненском суде Москвы, передает «Медиазона».

По словам Пака, от компании футболистов слышались выкрики «убью», «повезло, что остался жив».

«Кокорин Кирилл меня бил по лицу, в область головы наносил удары», — сказал потерпевший. Сколько было ударов, он не помнит, но больше одного. От удара кулаком образовался скол зубной эмали, отметил Пак.

В это же время, указал он, Мамаев бил генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, который пришел на выручку Паку.

«Господин Протасовицкий схватил его [Гайсина] за шею и пытался его придушить, провел какой-то удушающий прием», — рассказал Пак. Потом к нему повернулся Кирилл Кокорин и обозвал китайцем.

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Адвокат одного из подсудимых поинтересовалась у чиновника, считает ли он слово «китаец» оскорблением.

«Если в издевательском тоне, то, наверное, да», — ответил Пак.

Его избиение сопровождалось нецензурными выражениями, продолжил потерпевший и опроверг показания других свидетелей о состоявшемся примирении с футболистами после конфликта в кафе.

«Никакой градус и уровень агрессии на протяжении всего инцидента снижен не был. Звучало в СМИ, что происходило какое-то примирение — никакого примирения не происходило, наверное, в этом случае компания не вела бы себя так агрессивно», — пояснил чиновник.

При этом Пак заявил, что пока не собирается подавать иск против обидевших и избивших его футболистов. На вопрос о наказании для Кокорина и Мамаева потерпевший ответил, что оставляет его на усмотрение суда.

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе с другим футболистом — нападающим «Зенита» Александром Кокориным — являются фигурантами двух дел по статьям «Хулиганство» и «Побои». По данным следствия, в октябре 2018 года спортсмены напали на водителя ведущей Первого канала, а затем — на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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