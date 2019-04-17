Пак рассказал о конфликте с Мамаевым и Кокориным из-за песни Gangnam Style

Чиновник Минпромторга Денис Пак впервые прибыл на заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и рассказал о конфликте со спортсменами в «Кофемании». Об этом в среду, 17 апреля, сообщает «Медиазона».

Пак дал показания, что утром 8 октября пришел в кофейню и оказался в нескольких метрах от шумной компании, которая вела себя «по-хамски»: молодые люди распивали спиртные напитки, Александр Кокорин целовался с девушкой, после чего та «положила ему голову на колени в область паха».

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Пак попросил официантку пересадить его, но в заведении не оказалось свободных столиков, поэтому он остался на прежнем месте и решил немного поработать. Открыв ноутбук, мужчина услышал выкрики Gangnam Style и поинтересовался у футболистов, к нему ли те обращаются.

«Компания повернулась ко мне и какими-то своими конклюдентными действиями дала понять, что да», — рассказал чиновник.

После этого, по словам Пака, он корректно сделал замечание, и в ответ к нему подошли братья Кокорины. Младший, Кирилл, стал нецензурно ругаться, а старший, Александр, взял стул и прицелился ему в голову. Чиновник попытался прикрыться, поэтому удар пришелся по руке и голове.

«В тот момент Александру Кокорину было очень весело, он смеялся, его забавила эта ситуация, что несколько человек напали на меня», — рассказал он, добавив, что вся компания находилась в приподнятом настроении.

3 апреля Пресненский суд Москвы продлил арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября. Продление ареста стало третьим, футболисты находятся в СИЗО с октября 2018 года.

Футболисты являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В октябре прошлого года они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сначала спортсмены напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем избили Пака в кофейне.

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