Компания Мамаева и Кокорина заставляла избитого водителя встать на колени

Во время судебного заседания по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина представили расшифровку реплик в ходе избиения ими Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает РЕН ТВ, приводя фрагменты расшифровки.

Судя по записям с автомобильного видеорегистратора, во время конфликта футболисты и их друзья обильно использовали нецензурную лексику. В суде ругательства не зачитывали, обозначая их словом «мат». В начале записи кто-то из компании потребовал водителя встать на колени, на что тот ответил отказом: «Нет, нет, никаких колен, нет, никаких колен».

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После этого футболисты и их приятели стали интересоваться, почему водитель назвал их «петухами».

— Слышь-слышь, мы можем быть не правы? Просто ты можешь сейчас сосредоточиться и сказать, с какого (мат) ты говорил, что мы — петухи? Просто как считаешь нужным, с какого (мат), лично тебе, что мы сделали? (...) Убери руки. У тебя клянусь, парень, клянусь матерью, тебя никто не тронет.

(другой человек) — Я тебя (мат)!

— Нет, Саня, никто! Ну реально, реально.

(девушка) — Стоп, стоп!

— Ну его не тронут, все-все. Просто по факту. Расскажи, пожалуйста, просто зачем ты это говорил? Почему человек, который живет в Питере — петух. Да, его не трогают (мат). Его не трогают. Ну, скажи, пожалуйста, почему? Давай, тебя не тронут. Скажи, почему ты так говоришь? Я тебе поклялся. Поклялся. Тебя больше никто не тронет. Просто по факту. Ты считаешь, почему? (...) Можешь говорить про других детей, что мы (мат) не такие, эй? Ты знаешь, что такое петух? Ты вообще понимаешь? Понимаешь, кто такой петух? Ты вроде нормальный человек, ты (мат) в рубашке, ты (мат) ездишь на машине, зачем так говоришь?! Про него сказал, это мой друг, мой близкий друг.

После этого кто-то из компании пригрозил водителю, что если тот еще раз обзовет его брата, тот его изобьет.

(другой человек) — Если заяву напишешь... Я твои номера сфотографировал. Я тебя лично (мат)

Футболисты Кокорин и Мамаев являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В октябре прошлого года они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сначала спортсмены напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем избили чиновника Минпромторга Дениса Пака в одной из столичных кофеен.

3 апреля Пресненский суд Москвы продлил арест Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 25 сентября. Продление ареста стало третьим, футболисты находятся в СИЗО с октября 2018 года.

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