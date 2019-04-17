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Кокорин столкнулся с угрозой замены колена

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Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что спортсмена долгое время мучают сильные боли в колене, в будущем он может стать инвалидом. Об этом сообщает Sport24.

«У него очень болит колено (…). Если так будет продолжаться, то действительно колено придется менять на искусственное, что означает инвалидность», — сказала Стукалова в зале Пресненского суда Москвы, где проходит очередное заседание по делу против Кокорина и еще одного футболиста — Павла Мамаева.

Ранее спортсменам продлили срок ареста до 25 сентября.

В марте 2018 года Кокорин получил травму крестообразных связок колена. В СИЗО, где футболист находится уже полгода, состояние спортсмена ухудшилось, на что неоднократно обращала внимание его защита.

Во ФСИН рассказывали, что Кокорин мало двигается и почти не занимается спортом в следственном изоляторе. По словам заместителя главы службы, форвард «лежит, смотрит телевизор, ест и усиленно набирает вес».

8 октября 2018-го Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их знакомый Александр Протасовицкий устроили две потасовки в Москве. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала, а затем — на чиновника Минпромторга.

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