Узнавшая о разводе россиянка подвела мужа под суд

В Нижнекамске (Республика Татарстан) 69-летняя женщина рассказала полицейским, что ее муж занимается дома изготовлением боевого оружия после того, как мужчина объявил ей о желании развестись. Об этом сообщает местный телеканал «НТР».

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили ружье, изготовленное на Императорском Тульском заводе в 1880 году.

По словам мужчины, он сам отреставрировал старинное ружье для личной коллекции. Он считает, что на скамье подсудимых оказался из-за того, что недавно сообщил жене о желании развестись.

«Поэтому она и решила мне отомстить», — резюмировал реставратор оружия.

Мужчину обвиняют в изготовлении и хранении оружия, а также боеприпасов. Прокуратура запросила для него наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Летом 2018 года сообщалось, что 39-летний житель Тюмени, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджег зажигалкой штору на кухне, а затем диван. Фото и сообщение о пожаре он отправил супруге, с которой находился в процессе развода. До этого он выгнал жену с двумя детьми из квартиры, и женщине пришлось переехать к родителям.

Супруга сообщила о пожаре в полицию. В результате возгорания квартира оказалась выжженной и залитой водой. Кроме того, пострадали жилое помещение этажом ниже, где шел ремонт, и часть подъезда. Общий размер причиненного огнем ущерба составил свыше 600 тысяч рублей. Суд приговорил тюменца к трем годам лишения свободы.

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