Флойд Мэйуэзер надел на шею 11 килограммов золота

Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший пришел на баскетбольный матч, надев на себя несколько массивных золотых цепей общим весом 11 килограммов. Его снимки опубликовало издание The Sun.

На фотографиях спортсмен позирует в голубой футболке с ярким рисунком и шортами с черно-белым шахматным принтом. Свой наряд он дополнил желто-голубыми носками, черными кроссовками Nike Air Max и черной кепкой. На руках боксера были часы Richard Mille.

Celebrities At The Golden State Warriors v Los Angeles Clippers - Game Three 💰 The Money Team 💰 #floydmayweather #mayweather #themoneyteam #tmt #tbe #game #losangeles #floydmayweathertmt Фото опубликовано @tmt.mayweather.tmt

В феврале Мэйуэзер поддержал модный итальянский дом Gucci, ранее обвиненный в расизме. Свою позицию боксер подтвердил снимком в Instagram, на котором он с ног до головы одет в вещи бренда Gucci. Мэйуэзер закрыл комментарии к посту и написал под ним «рожденный лидером».

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