50 Cent унизил Мэйуэзера за часы

Американский рэпер 50 Cent назвал боксера Флойда Мэйуэзера «дураком» за покупку бриллиантовых часов Jacob & Co 2015 года. Мэйуэзер опубликовал в своем Instagram видео с новой покупкой в четверг, 28 июня.

В описании к посту боксер сообщил, что приобрел часы у японского ювелира Тадаси Фукусимы — «лучшего в мире ювелира» за 18 миллионов долларов.

Рэпер 50 Cent затроллил Мэйуэзера в своем аккаунте. «Они нашли дурака номер один в мире. Достаточно тупого, чтобы купить эти часы», — написал 50 Cent.

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В марте бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер рассказал, что допускает возможность инвестирования в футбольный клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл». «Да, я мог бы стать инвестором "Ньюкасла". Я люблю этот город, часто провожу там вечеринки. В этом городе умеют развлекаться. Я всегда открыт для новых предложений. Мне нравятся все виды спорта, но я вкладываю головой, а не сердцем. Футбол — не мой вид спорта, но у меня есть связи», — отметил Мэйуэзер.

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