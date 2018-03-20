Мэйуэзер собрался вложить деньги в футбол и купить Роналду

Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер рассказал, что допускает возможность инвестирования в футбольный клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл». Его слова приводит The Daily Mail.

«Да, я мог бы стать инвестором "Ньюкасла". Я люблю этот город, часто провожу там вечеринки. В этом городе умеют развлекаться. Я всегда открыт для новых предложений. Мне нравятся все виды спорта, но я вкладываю головой, а не сердцем. Футбол — не мой вид спорта, но у меня есть связи», — заявил Мэйуэзер.

Боксер выразил мнение, что его клубу не помешал бы нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. «Роналду мой давний приятель, я бы предложил ему завершить карьеру в "Ньюкасле"», — отметил он.

Ранее 20 марта появилась информация о желании Роналду продолжить карьеру в Китае. По словам бывшего тренера «Гуанчжоу Эвергранд», Луиса Фелипе Сколари, футболист детально расспрашивал об особенностях жизни в азиатской стране.

19 марта сообщалось, что Мэйуэзер подал документы для получения лицензии бойца смешанных единоборств (MMA). В августе 2017-го боксер победил чемпиона UFC Конора Макгрегора в бою по правилам бокса, заработав около 300 миллионов долларов. Сразу после поединка боксер объявил о завершении спортивной карьеры.

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