Власти Грузии пригрозили жестким ответом после стычек чеченцев со спецназом

Министерство внутренних дел Грузии призвало протестующих против строительства ГЭС в Панкисском ущелье подчиниться требованиям полиции, пригрозив им жесткими мерами. Об этом сообщает «Кавказский узел».

В ведомстве сообщили, что в случае необходимости будет применена специальная техника. По данным министерства, местные жители — в основном это чеченцы-кистинцы — вновь начали забрасывать полицейских палками и камнями. Медицинская помощь после столкновений потребовалась 27 пострадавшим: 12 местным жителям, протестующим против строительства ГЭС, и 15 полицейским. Кроме того, была повреждена полицейская техника.

Часть протестующих призывала местных жителей к спокойствию, чтобы не допустить повторного столкновения с полицией. Несколько участников протестов отправились в Телави на переговоры с представителями власти.

Жители Панкисского ущелья собрались на стихийную акцию, чтобы помешать намечавшемуся на 21 апреля началу строительства малой ГЭС «Хадори-3». Местные активисты утверждают, что строительные работы повредят экологии ущелья. При появлении новых подразделений МВД страны протестующие начали забрасывать силовиков камнями. В ответ спецназ применил слезоточивый газ и обстрел резиновыми пулями.

Строительство ГЭС «Хадори-3» в Панкиси должно завершиться через 12 месяцев. Ее мощность составит 5,4 мегаватта.

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