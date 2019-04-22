Познер раскритиковал критиков демократии на Украине

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал критиков, полагающих, что на Украине не может быть демократии. Он считает, что украинцев недооценили, и призвал признать факт свободных выборов. Свою позицию он изложил на сайте «Познер Online».

«Все-таки нужно признать, что на Украине, в смысле того, как прошли эти выборы президента, что там есть демократия», — предложил журналист.

Он признал, что демократия на Украине не идеальная, однако отметил, что нельзя спорить с тем, что выборы были демократичными. «И что эта разгромная победа никому не известного в политике человека с 70 с чем-то процентами против 20 с чем-то процентов — это и есть проявление этой самой демократии», — считает он.

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Познер полагает, что люди в России не верят в украинскую демократию, потому что это не соответствует их убеждениям, в качестве аргумента приводя «Ну, у них не может быть демократии, вот и все».

«Такая точка зрения — это слепота, которая не позволяет видеть то, что будет, которая не позволяет готовиться к тому, что будет, потому что расчет — ошибочный. И вот то, что произошло на Украине, было абсолютно неожиданным, я думаю, для всех, по разным причинам, но для всех. Потому что неправильно оценили положение. Неправильно оценили положение в самой Украине, неправильно оценили самих украинцев», — пришел к выводу ведущий.

Во втором туре выборов президента Украины победу одерживает Владимир Зеленский. По результатам обработки более 99 процентов протоколов, Зеленский набрал более 73 процентов голосов, Порошенко поддержали менее 25 процентов избирателей. Официально итоги выборов планируется огласить 30 апреля.

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