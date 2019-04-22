Режиссер «Двойного форсажа» и клипа Майкла Джексона попал в больницу с инсультом

Американского режиссера и сценариста Джона Синглтона госпитализировали с инсультом. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на его родственников.

Отмечается, что кинематографист попал в больницу в среду, 17 апреля, после перелета из Коста-Рики в США, однако его семья не сразу рассказала журналистам о случившемся. В настоящее время Синглтон находится в отделении интенсивной терапии. Врачи отмечают, что у него легкая форма инсульта.

Режиссер снял свой первый фильм «Ребята с улицы», когда ему было 23 года. Благодаря этой работе он стал самым молодым в истории кинематографа претендентом на «Оскар» в номинации «Лучший режиссер». Кроме того, он известен по картинам «Погоня», «Двойной форсаж», «Кровь за кровь», «Шафт» и «Поэтичная Джастис». Также известно, что Джон Синглтон тесно общался с семьей Джексонов и снял клип Майкла Джексона Remember the Time.

Зимой 2018 года американский режиссер Кевин Смит попал в больницу на грани смерти. По словам медиков, у него была полностью заблокирована сердечная артерия.

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