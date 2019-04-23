Европа погрязла в долгах

Одиннадцать стран еврозоны имеют долги, превышающие 60 процентов их ВВП, передает Bloomberg.

Отмечается, что среди самых крупных должников — Греция, где долги составляют порядка 180 процентов от ВВП. На втором месте расположилась Италия — ее долг составляет около 130 процентов от ВВП. Замыкает тройку Португалия с долгом чуть больше 120 процентов от валового продукта страны.

Несмотря на то что в 2018 году по сравнению с 2017-м долговые коэффициенты упали, они все еще на порядок выше тех показателей, которые были до кризиса 2008 года.

Ранее сообщалось, что государственный долг США впервые превысил 22 триллиона долларов, установив исторический рекорд. По прогнозам Конгресса, к 2028 году размер долга достигнет 96 процентов ВВП, если ситуация не изменится.

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