Госдолг США достиг исторического максимума

Государственный долг США впервые превысил 22 триллиона долларов, установив исторический рекорд. Это указано на сайте министерства финансов США.

К 11 февраля 2019 года госдолг США составил 22,012 триллиона долларов. С начала месяца этот показатель вырос более чем на 90 миллиардов долларов.

По данным издания USA Today, госдолг США растет наиболее быстрыми темпами во время президента Дональда Трампа, в том числе из-за его налоговой реформы. На ее проведение было выделено из бюджета Соединенных Штатов около полутора триллионов долларов.

В январе сообщалось, что за время правления Дональда Трампа государственный долг США увеличился на два триллиона долларов и достиг максимума за последние 70 лет. По прогнозам Конгресса, к 2028 году размер долга достигнет 96 процентов ВВП, если ситуация не изменится.

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп пообещал избавиться от госдолга за восемь лет. Размер долга начал снижаться в начале 2017 года, однако затем вновь начал расти.

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