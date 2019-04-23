Израильская модель пыталась отделаться от миллионных налогов романом с Ди Каприо

Израильскую супермодель Бар Рафаэли обязали выплатить в Израиле налоги по доходам, полученным за рубежом. Об этом сообщает Haaretz.

Согласно постановлению Окружного суда Центрального округа в Лоде, Рафаэли должна заплатить 23 миллиона шекелей (около 6,5 миллиона долларов), которые она заработала в период с 2009 по 2010 год.

В суде модель настаивала, что в то время состояла в серьезных отношениях с актером Леонардо Ди Каприо, проживала с ним в США, и в связи с этим не обязана выплачивать налоги в Израиле.

Заявление Рафаэли отвергли. Судья Шмуэль Борнштейн постановил, что она не предоставила весомых доказательств того, что порвала все связи с Израилем, поэтому она все еще является резидентом этой страны. Более того, у нее не было постоянного места жительства в США.

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«Рафаэли не смогла доказать, что ее отношении с Ди Каприо были сильнее семейных и социальных связей в Израиле в течение лет налогообложения», — заключил Борнштейн.

Однако адвокаты Рафаэли намерены обжаловать решение суда Верховном суде.

В ноябре 2018 года рекламная кампания зимней линии одежды израильского бренда разъярила публику. На опубликованном в YouTube ролике израильская топ-модель Бар Рафаэли срывает с головы никаб со словами «главное — свобода» и остается в трехцветном свитшоте марки Hoodies и с распущенными волосами.

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