Япония извинилась перед жертвами принудительной стерилизации

Правительство Японии извинилось перед десятками тысяч людей, насильственно стерилизованных в соответствии с законом о защите евгеники, действовавшим с 1948 по 1996 год. Власти пообещали выплатить компенсацию в размере 28,6 тысячи долларов каждой жертве, сообщает The Japan Times.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил с заявлением, в котором принес извинения тем, кто подвергся этой процедуре, и добавил, что власти предпримут все усилия, чтобы общество покончило с дискриминацией в отношении инвалидов.

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Японский парламент принял закон о возмещении ущерба после подачи судебных исков со стороны около 20 жертв. Они требуют от властей компенсацию в размере 268 тысяч долларов каждому. Первое судебное решение, как ожидается, будет принято в конце мая.

Принудительной стерилизации подверглись 25 тысяч человек. Закон о защите евгеники, который был призван «предотвратить рождение низшего потомства», позволял врачам стерилизовать людей с нарушениями умственного развития, психическими заболеваниями или наследственными расстройствами. Стерилизация инвалидов достигла своего пика в 1960-1970 годах, и последняя операция в Японии была проведена в 1993-м.

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