Японка засудит правительство из-за принудительной стерилизации

Японка подала в суд на правительство страны из-за стерилизации, которую ей принудительно провели в подростковом возрасте. Об этом сообщает The Japan Times во вторник, 30 января.

Потерпевшая требует 11 миллионов иен (101 тысячу долларов) компенсации. Она обвиняет власти в том, что в 15 лет ее без согласия стерилизовали из-за диагноза «наследственное слабоумие». После хирургического вмешательства женщина страдала от болей в животе. К тому же ей пришлось отказаться от нескольких предложений выйти замуж, так как она не может иметь детей.

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Причину проблем со здоровьем она не знала, пока ее родственница не помогла найти медицинские документы. Из них также выяснилось, что умственная отсталость развилась у пострадавшей в детстве после операции по устранению волчьей пасти — врожденной расщелины неба.

Японские власти до сих пор не принесли официальные извинения жертвам закона о евгенике, который действовал в стране с 1948 по 1996 год. Он допускал хирургическую стерилизацию, когда у женщины, ее супруга или члена семьи в пределах четвертой степени родства было серьезное генетическое отклонение. Однако операцию часто проводили без согласия пациента.

Всего от евгенического закона пострадали более 25 тысяч японцев, 16 тысячам из которых операцию провели принудительно.

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