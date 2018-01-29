Японский мальчик залез в стиральную машину и задохнулся

Пятилетний мальчик из Японии задохнулся в стиральной машине. Об этом сообщило местное издание The Asahi Shimbun.

Инцидент произошел в субботу, 27 января, в городе Сакаи, расположенном в префектуре Осака. Ребенок залез в стиральную машину, пока его отец лег вздремнуть, а матери не было дома. Когда мужчина проснулся, он обнаружил бессознательного сына запертым в барабане стиральной машины и позвонил спасателям. Мальчика доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его.

По мнению полицейских, ребенок залез в стиральную машину из любопытства, а дверь за ним захлопнулась. Открыть ее изнутри было невозможно. Машина не была включена или наполнена водой, однако в ней было так мало места и воздуха, что мальчик задохнулся.

Стиральная машина была оборудована защитой от детей, однако она не была активирована.

В конце ноября 2017 года сообщалось о смерти пятилетней девочки из Магадана, задохнувшейся в стиральной машине. Родители оставили ее одну на несколько часов, а вечером обнаружили безжизненное тело ребенка в барабане стиральной машины. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

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