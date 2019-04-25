Рассекречено дело о попытке советского военного взорвать пассажирский Ту-154

Телеканал «Настоящее Время» опубликовал статью, в которой приводятся детали хранящегося в архиве Службы безопасности Украины дела о попытке отставного советского военного в августе 1988 года устроить взрыв в пассажирском самолете Ту-154, следовавшем из Киева в Куйбышев (ныне Самара). На борту находились в общей сложности 176 человек, включая 8 членов экипажа.

В деле фигурирует Василий Гриб, в 1980-х он служил на Крайнем Севере, а в 1987-м уволился в запас и вернулся к семье в Киев. Во время службы он завел любовницу, которая поставила его перед выбором — она или его семья. Следствие, как говорится в материале, пришло к выводу, что отставной офицер в итоге решил подстроить гибель законной супруги и дочери, чтобы в том числе не делить с ними имущество и киевскую квартиру.

В лаборатории на заводе, куда Гриб устроился после службы в армии, мужчина накануне отъезда жены и дочери в Куйбышев к сестре супруги собрал бомбу и уложил ее в ящик, который затем поместил в картонную коробку. В другую такую же коробку он упаковал припасенные женой продукты. Уже потом в багажнике машины Гриб подменил вторую коробку на первую.

Материалы по теме Последний полет Симеонов 30 лет назад мать и 10 детей захватили самолет, чтобы сбежать из СССР

Бомба, которую мужчина снабдил также тремя литрами бензина, в итоге не сработала: сообщается, что в устройстве был нарушен контакт будильника с батарейкой, который привел к разрыву электрической цепи. Эксперты пришли к выводу, что причиной этого мог стать удар по коробке или сильная тряска, например, из-за неаккуратности грузчиков. Бомбу в багаже нашла дочь сестры, к которой приехала жена Гриба. Они не до конца поняли, что это, и решили передать коробку в аэропорт, где милиционеры подключили к делу КГБ.

Гриб вскоре был задержан и арестован, на допросе он во всем признался. Киевский областной суд приговорил мужчину к 13 годам колонии усиленного режима. О его дальнейшей судьбе, как пишет «Настоящее Время», ничего неизвестно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!