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Появилось видео полета «российского самолета XXI века»

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IRKUT Corporation / YouTube

Авиастроительная корпорация «Иркут» — разработчик пассажирского самолета МС-21-300 — показала кадры полета лайнера. Видео опубликовано на YouTube.

Сообщается, что самолет совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром Ульяновск-Восточный. В Ульяновске его окрасят по серийным технологиям, после чего лайнер перелетит на аэродром Раменское в Жуковском для продолжения испытаний.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров.

Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

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