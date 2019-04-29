Фестиваль Alfa Future People объявил новых участников

Фестиваль Alfa Future People, который состоится c 16 по 18 августа, объявил новых участников. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 29 апреля.

Программу мероприятия дополнили нидерландский продюсер и композитор Ferry Corsten, британский драм-н-бэйс-музыкант Aphrodite, диджей из Голландии Don Diablo и EDM-артист с гватемальскими корнями Carnage. Ранее было объявлено, что на фестивале выступят Coone, Showtek, Camo&Crooked, Cesqeaux и Jeffrey Sutorius, также известный как Dash Berlin.

Шестой Alfa Future People пройдет в поселке Большое Козино в Нижегородской области. Отмечается, что в этом году для гостей откроют как минимум шесть сцен.

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу, их можно приобрести на сайте мероприятия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!