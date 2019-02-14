Фестиваль Alfa Future People объявил первых участников

Организаторы фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People (AFP) назвал первых участников. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В лайн-ап мероприятия вошли диджей Джеффри Суториус из коллектива Dash Berlin, хардстайл-диджей Coone и дуэт Showtek.

«В этом году музыкальная концепция фестиваля станет еще шире, и увеличится количество представленных сцен. На этот раз к main-, bass- и techno-сценам добавятся сцены, посвященные жанрам deep house и trance, а также live-сцена, на которой большой акцент будет сделан на стремительно набирающую популярность рэп-музыку», — подчеркнули организаторы.

Фестиваль в шестой раз пройдет под Нижним Новгородом с 16 по 18 августа. Билеты на Alfa Future People уже в продаже, подробности можно узнать на сайте мероприятия.

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