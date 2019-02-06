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Фестиваль AFP Snow Edition объявил лайн-ап

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Организаторы AFP Snow Edition объявили лайн-ап фестиваля, который пройдет в Сочи. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 6 февраля.

В ночь с 22 по 23 марта гости мероприятия смогут услышать таких музыкантов, как Boris Way, KushKush, Shanguy и Vanotek. Утром посетителей будут развлекать ведущие утреннего шоу «Бригада У» на радиостанции «Европе Плюс» Джем, Илья и Вики. Кроме того, на фестивале прозвучат сеты от Anton Bruner и Byor.

Хедлайнерами программы, которая пройдет в ночь на 24 марта, станут бельгийский продюсер Apashe и дуэт Chase & Status. Как сообщили организаторы, имена других западных артистов объявят ближе к дате мероприятия.

Отмечается, что за музыку будут отвечать сразу восемь промо-групп. Речь идет о таких командах, как БДКМВ, Blaze TV, Digital Emotions, РАШН СТАЙЛ, Slowdance, Grusha Music и Uppercuts.

AFP Snow Edition — зимняя версия музыкального фестиваля Alfa Future People, который пройдет с 16 по 18 августа в Нижегородской области.

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