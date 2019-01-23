Гости AFP Snow Edition покатаются на коньках под дабстеп и драм-н-бэйс

Организаторы AFP Snow Edition объявили имена первых хедлайнеров. Участниками музыкального фестиваля, который пройдет с 22 по 24 марта, станут бельгийский продюсер Apashe и дуэт Chase & Status. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 23 января.

Артисты выступят в ночь с 23 на 24 марта на концертной площадке «Роза Холл» в Сочи, где также будет оборудован каток. Мероприятие организуют в формате apres-ski, что означает совмещение развлекательной программы и занятий спортом.

Джон де Бук, известный как Apashe, начал свою карьеру в возрасте 17 лет. Родившийся в Брюсселе музыкант переехал в Монтреаль для изучения электроакустики в Университете Конкордия. Продюсер работал в таких жанрах, как дабстеп, трэп, нейрофанк и электро. Одним из самых известных его хитов стал трек No Twerk, вышедший в 2014 году.

Британский электронный дуэт Chase & Status является одним из известных представителей драм-н-бэйса. Сол Мильтон и Уилл Кеннард продюсировали песни для Рианны, Си Ло Грина, Снуп Дога и Риты Оры. Группа образовалась в 2003 году и с тех пор выпустила четыре альбома.

AFP Snow Edition — зимняя версия музыкального фестиваля Alfa Future People, который пройдет с 16 по 18 августа в Нижегородской области.

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