У Boeing 737 MAX обнаружили новые проблемы

Американские авиационные власти получили новые жалобы на проблемный авиалайнер Boeing 737 MAX. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Десять жалоб поступили в Комитет по транспорту от нескольких сотрудников Федерального управления гражданской авиации США, а также от сотрудников Boeing — как бывших, так и все еще работающих в компании.

Некоторые из обращений касались работы систем, сбои в которых, возможно, привели к крушению самолетов авиакомпаний Ethiopian Airlines и Lion Air. Причина остальных жалоб не раскрывается.

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За последние полгода в авиакатастрофах разбилось два Boeing 737 MAX. Жертвами стали 346 человек. 157 из них погибли 10 марта в Эфиопии, когда самолет разбился через шесть минут после вылета из Аддис-Абебы. Среди погибших были граждане 33 стран, в том числе трое россиян. После этого от использования 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.

Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель стала самым продаваемым самолетом в истории компании.

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