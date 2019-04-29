Ошибка в компьютерной программе довела 20 индийцев до самоубийства

В индийском штате Телингана несколько десятков студентов покончили с собой из-за плохих оценок на экзаменах. Об этом сообщает Fox News.

В феврале и марте экзамены сдавали около миллиона человек. Почти 350 тысяч из них получили плохие оценки. 20 студентов, которые завалили экзамен, совершили самоубийство. По другим данных, погибших было еще больше: Daily Mail сообщает о 21 суициде.

Родители студентов подозревают, что плохие результаты вызваны ошибкой в программном обеспечении, которое обрабатывает тесты. После уличных протестов, которые поддержали политические партии, власти согласились перепроверить все тесты с неудовлетворительными результатами. На перепроверку также записались 50 тысяч студентов, которые набрали необходимый балл, но остались недовольны оценкой.

Глава правительства штата Калвакунтла Чандрашекхар Рао призвал студентов не совершать поспешных шагов. «Неудача на экзамене не означает, что жизнь не удалась, — заявил он. — Жизнь драгоценна. Даже если вы из тех, кто завалил экзамен, у вас будет масса других возможностей».

В 2016 году сообщалось, что в Индии несовершеннолетняя пловчиха, считавшаяся восходящей звездой спорта, покончила с собой. Причиной самоубийства стала боязнь спортсменки провалить выпускные экзамены.

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