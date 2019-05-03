Больного раком ребенка отобрали у сторонников альтернативной медицины

В США власти отобрали больного ребенка у родителей, которые отказывались лечить его от рака. Об этом сообщает издание Washington Post.

У трехлетнего Ноа Макадамса (Noah McAdams) диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Менее чем через две недели мать забрала сына домой. «Мы сбежали из больницы — и от раковых клеток не осталось и следа, — написала она в Facebook. — Врачи были поражены его силой и скоростью исцеления».

Женщина решила продолжать лечение самостоятельно при помощи методов альтернативной медицины. Она давала сыну розмарин, отвар гриба-трутовика, косточки абрикоса и коллоидное серебро.

Когда мальчик не явился в больницу на очередной сеанс химиотерапии, его объявили в розыск. Полиции удалось найти ребенка в городе Джорджтаун, штат Кентукки. Его изъяли у родителей и направили для продолжения лечения.

Матери и отцу Ноа могут быть предъявлены обвинения в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Вопрос о сохранении ими родительских прав будет решаться в суде.

Родители Ноа настаивают на том, что не отказываются от лечения сына, но предпочитают методы, которые кажутся им более здоровыми. На их защиту встала организация Florida Freedom Alliance, которая защищает права противников вакцинации. Она назвала произошедшее «медицинским похищением ребенка».

Острый лимфобластный лейкоз — злокачественное заболевание системы кроветворения, которое встречается у детей. Справиться с болезнью помогает химиотерапия. Курс лечения, продолжающийся 2,5 года, позволяет победить рак в 90 процентах случаев. Если прервать его раньше, есть риск рецидивов и поражения центральной нервной системы.

В 2016 году сообщалось, что в Австрии отобрали детей у слишком глупой матери. Чиновники считают, что низкий IQ помешает ей нормально воспитать сына и дочь. Им планировали найти приемную семью с более высоким интеллектом.

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