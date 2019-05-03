Найден неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи

В Британской королевской коллекции обнаружили неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Рисунок заметили на листе бумаги с подготовительными этюдами для памятника, заказанного королем Франции. Специалисты полагают, что его автором мог быть один из ассистентов художника. Скорее всего, он нарисовал его незадолго до смерти да Винчи в 1519 году.

Портрет приобрели для Королевской коллекции при короле Карле II, правившем Англией в XVII веке. В 1968 году историк Кеннет Кларк (Kenneth Clark), составлявший ее каталог, впервые отметил сходство бородатого мужчины на рисунке с Леонардо да Винчи. Несмотря на это, работа на 51 год вернулась в архив, хранящийся в Виндзорском замке.

При подготовке выставки к 500-летию смерти да Винчи куратор Мартин Клейтон (Martin Clayton) вновь обратил внимание на рисунок. Он заключил, что на нем действительно изображен да Винчи. По его словам, пышная и ухоженная борода, которую носил художник, считалась необычным украшением в Западной Европе того времени.

Портрет впервые покажут публике во время выставки, которая откроется в Букингемском дворце 24 мая.

Прежде был известен только один прижизненный портрет Леонардо да Винчи, нарисованный его учеником Франческо Мельци. Он также хранится в Королевской коллекции.

Королевская коллекция состоит из произведений искусства и драгоценностей, собиравшихся британской королевской семьей на протяжении пяти столетий. В ней хранится более семи тысяч живописных полотен, 40 тысяч акварелей и рисунков, а также гравюры, исторические фотографии, гобелены, мебель, драгоценности, керамика и книги.

В 2013 году сообщалось, что в швейцарском банке нашли неизвестную картину работы Леонардо да Винчи, на которой изображена покровительница художников эпохи Возрождения Изабелла д'Эсте. Полотно принадлежит итальянской семье, собиравшей произведения искусства на протяжении 400 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!