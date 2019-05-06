Камеры в подмосковных автобусах интегрируют в систему «Безопасный регион»

Камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в автобусах Подмосковья интегрируют в систему «Безопасный регион» до конца года. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы «Мострансавто».

Собеседник издания напомнил, что все новые автобусы оснащены камерами высокого качества с системой определения лиц. По его словам, архив видеозаписей может стать дополнительным источником информации для правоохранительных органов при поиске пропавших без вести или розыске подозреваемых.

В апреле прошлого года сообщалось, что к системе «Безопасный регион» подключено более 18 тысяч новых видеокамер. Речь идет о камерах в подъездах, дворах, детских площадках, учреждениях здравоохранения. Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Дмитрий Пестов, программа позволит повысить уровень безопасности в области.

Программа реализуется с 2015 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В настоящий момент к общей системе видеонаблюдения подключены свыше 32 тысяч камер.