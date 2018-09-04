Власти Подмосковья рассказали о повышении уровня пожарного прикрытия

Почти 80 пожарных депо ввели в строй в Подмосковье за пять лет по госпрограмме «Безопасность Подмосковья», сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 4 сентября.

«Это позволило повысить уровень пожарного прикрытия с 77 до 96 процентов. А к концу года показатель будет увеличен до 98», — сказал Пестов.

Он уточнил, что еще четыре станции планируется ввести до конца текущего года. Кроме того

с 2013 года почти на треть был обновлен парк пожарно-спасательной техники — закуплено 278 единиц.

Программа «Безопасность Подмосковья» нацелена на создание современной инфраструктуры безопасности по всем ключевым направлениям. В 2018 году ее финансирование составило 11,871 миллиарда рублей.

В начале апреля губернатор Андрей Воробьев поручил провести пожарные учения во всех торговых центрах и объектах социального назначения. Он также добавил, что жители области должны отчетливо понимать, как всели себя в случае чрезвычайной ситуации.