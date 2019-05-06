Успех лучшего инвестора мира превратил в миллиардеров десятки людей

Холдинг Berkshire Hathaway американского инвестора Уоррена Баффетта с 1964 года обеспечил своим инвесторам рост прибыли почти в два миллиона процентов, передает Bloomberg.

Отмечается, что это примерно в 165 раз больше эталонного показателя. Получается, что 10 тысяч долларов, вложенные в Berkshire Hathaway 55 лет назад, сегодня стоили бы более 170 миллионов долларов.

Билл Чайлд, который продал RC Willey Home Furnishings за акции Berkshire в 1995 году, назвал это одним из лучших решений в своей жизни. Тогда эти акции стоили около 24 тысяч долларов. По подсчетам Bloomberg, теперь они стоят примерно 2,5 миллиарда долларов.

Отмечается, что у Баффета есть склонность к покупке семейных предприятий. В частности, Berkshire Hathaway владеет сетью автосалонов Van Tuyls (приобретена за 4,1 миллиарда долларов), производителем сборных домов Clayton Homes (1,7 миллиарда долларов), крупнейшим магазином товаров для дома в Северной Америке Nebraska Furniture Mart (55 миллионов долларов) и компанией FlightSafety International (1,5 миллиарда долларов).

Все эти бизнесы были приобретены за акции Berkshire Hathaway, что в итоге обеспечило их владельцам огромную прибыль. Например, акции, которые получила семья Блюмкин за Nebraska Furniture Mart, выросли 55 миллионов до 17, 7 миллиарда долларов.

Berkshire Hathaway представляет собой холдинг, в который входит примерно 80 компаний, работающих в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием.

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